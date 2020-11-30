Хроника понедельника: Тихановского оставили под стражей, адвокат Бабарико прокомментировал слухи о его освобождении

Источник материала: Onliner Понедельник стартовал со встречи Александра Лукашенко с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (подробнее о разговоре по ссылке ). В обед пенсионеры вышли на традиционный протестный марш (репортаж с марша читайте тут ). Кроме этого, сегодня стало известно и о том, что Сергею Тихановскому продлили срок заключения под стражей. Вдобавок адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал слухи о возможном освобождении его подзащитного.

Адвокат Бабарико: «Никаких предложений об освобождении не звучало»

Слухи о том, что Виктора Бабарико могут отпустить из СИЗО КГБ после визита Сергея Лаврова, ходили в конце прошлой недели. В субботу, выступая в стриме канала, который в Беларуси суд признал экстремистским, Павел Латушко поделился «инсайдом». Его пока невозможно проверить, но звучит громко. По словам Латушко, речь идет об освобождении Виктора и Эдуарда Бабарико при условии их отъезда на Кипр.

— Одно из условий, которое осталось за скобками, как говорят наши источники, это возможное освобождение Виктора Бабарико. Мы знаем, что это разговор идет уже давно, мы знаем, что он велся перед посещением СИЗО КГБ Лукашенко. Москва тогда также настаивала на подобных действиях, — заявил Павел Латушко. — И вот сейчас этот разговор состоялся вновь. И якобы даже сегодня прошла информация о том, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по различным каналам, хотя кто его знает…





Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко отстаивает позицию — якобы, как говорят наши инсайды, — о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе с сыном и это будет условием освобождения. Я думаю, многое будет зависеть от позиции Виктора Дмитриевича. Конечно, мы желаем быстрейшего освобождения и Виктору Бабарико, и Северинцу, и Статкевичу, и Колесниковой, и Знаку, и всем 143, а может и более, тяжело сосчитать в это ужасное время, сколько у нас политических заключенных. Чтобы они оказались на свободе, и оказались в Беларуси на свободе, и участвовали в партийной и политической жизни. Вот такой инсайд.



Фото: t.me/advokat_laevski

Однако сегодня адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что никаких предложений Виктор Дмитриевич не получал.

— Сегодня, 30.11.2020, с утра защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела. Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич все так же, как и до выходных, содержится под стражей. Позиция последовательна и принципиальна. Никаких предложений про освобождение не звучало. Продолжаем защищать от необоснованного и незаконного обвинения, — написал он в своем Telegram-канале.

Кандидат в президенты и глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны 18 июня и находятся под стражей уже более 6 месяцев. 24 ноября Бабарико-старшему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере).





Тихановского оставили под стражей еще на три месяца

Сергей Тихановский будет находиться под стражей до конца февраля 2021 года. Об этом «РИА Новости» рассказала адвокат Тихановского Наталья Мацкевич.

Сегодня ровно шесть месяцев с момента задержания блогера и автора канала «Страна для жизни». Напомним, его задержали 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в пользу кандидата Светланы Тихановской.





Ему предъявлены обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Также Тихановского винят в том, что он воспрепятствовал работе ЦИК (ст. 191 УК) и разжигал расовую, национальную, религиозную или иную социальную вражду (ч. 3 ст. 130 УК).

Задержанных вчера журналисток отправили в ЦИП на Окрестина

Вчера на марше задержали двух журналисток: Яну Трусило из газеты «Новы Час» и журналиста-фрилансера Инну Добротвор. Ночью их отправили в ЦИП на Окрестина. На них составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП. В течение трех дней над ними должны пройти суды, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Фото: t.me/bajby

Отчисленные студенты БГМУ записали видеообращение к студентам и преподавателям

— Остаться в стороне сейчас — значит предать себя, своих сограждан и будущее своих детей, — говорят студенты. — Сохранять безразличие уже не значит оставаться непричастным.

(будет дополнено)