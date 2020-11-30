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«Когда пришел разгонять марш пенсионеров и боишься, что тебя узнает твоя бабушка»

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В сети шутят про маскировку «оливок».

«Когда пришел разгонять марш пенсионеров и боишься, что тебя узнает твоя бабушка»

Коллаж Чай з малинавым варэннем

«Главное, что внучок в шапке», пишут пользователи в Телеграме.

Некоторые удивляются: «Они что-нибудь видят? Или щупальцами ориентируются?»

Марш мудрости. Хороводы около КГБ и наезд на силовика

 
 
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