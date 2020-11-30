Александр Лукашенко: мы договаривались, что мы наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего рынка природного газа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета – 28 вопросов в повестке – и экономические последствия пандемии. Об этом 30 ноября шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем. С февраля он возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии.

Александр Лукашенко: «Вместе проще преодолеть всякие трудности. Ну надо этим путём и идти»





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами. Повестка дня готова, регламент определен – видеоконференция 11 декабря. Насколько я понимаю, 28 вопросов пока. 24 мы обсудим традиционно в широком, четыре – в узком, более закрытые вопросы. Естественно, мы настаиваем на том, чтобы безукоснительно, без затяжек, всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали без всяких там откладываний на потом.

Один из основных вопросов – это стратегия нашего союза на 2021-2025 годы. Мы договаривались о том, что мы наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего рынка природного газа. И в нем единственный вопрос, который не согласован, – это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов. Казахстан предлагает. Ну и тот же Казахстан предлагает вопрос кадровый. Хотелось бы услышать вашу позицию в этой связи, какую вы предлагаете, если это возможно, могла бы занять позицию Беларусь в этом плане.

Как разрешить газовый вопрос на пространстве ЕАЭС? Мнение Михаила Мясниковича





Уже после встречи с Александром Лукашенко Михаил Мясникович пообщался с журналистами. Он рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса на пространстве союза. По его мнению, вопрос непростой – дискуссионный. Он станет одним из ключевых на заседании Высшего Евразийского экономического совета.





Кроме того, Михаил Мясникович рассказал, что ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на 200 миллиардов долларов. Речь идет о том, чтобы создавать совместные трансъевразийские компании, которые будут объединены по принципу бизнеса.