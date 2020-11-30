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Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В минском «Почтовом салоне» открылась новогодняя фотозона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь работники почты создали уютный интерьер для фото в праздничном антураже. Среди новогодних декораций камин с искусственным пламенем и главный символ Нового года – украшенная ель. Традиционно под хвойным деревом – яркие подарки.
Сделать памятные кадры можно на первом этаже Главпочтамта. Здесь же установили и ящик для писем Деду Морозу. Отправлять послания главному зимнему волшебнику в Беловежскую Пущу уже стало доброй традицией.
Екатерина Журавская, официальный представитель Белпочты:
Кроме того, у каждого есть возможность подарить внимание и любовь своим близким, отправив теплые слова на открытке или в конверте. К Новому году и Рождеству почта по традиции разработала праздничные коллекции марок, открыток, карточек и конвертов.
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Новости Беларуси. В минском «Почтовом салоне» открылась новогодняя фотозона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь работники почты создали...
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