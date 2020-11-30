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Назван знак Зодиака, с которым практически невозможно построить серьезные отношения

30.11.2020 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван знак Зодиака, с которым практически невозможно построить серьезные отношения
С кем сложно построить отношения / фото slovofraza.com
Астрологи назвали знак Зодиака, с которым очень сложно построить серьезные отношения.

Об этом сообщает slovofraza.

У Скорпионов много внутренних конфликтов, которые мешают им открывать свое сердце. Они не готовы брать на себя ответственность, поэтому и не заводят серьезные отношения.

Кроме того, они предпочитают наблюдать со стороны, нежели открываться людям. Они не терпят ощущение уязвимости.
 
 
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