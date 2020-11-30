|
Назван знак Зодиака, с которым практически невозможно построить серьезные отношения
Источник материала: UDF
С кем сложно построить отношения / фото slovofraza.com
Об этом сообщает
У Скорпионов много внутренних конфликтов, которые мешают им открывать свое сердце. Они не готовы брать на себя ответственность, поэтому и не заводят серьезные отношения.
Кроме того, они предпочитают наблюдать со стороны, нежели открываться людям. Они не терпят ощущение уязвимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидером в этом рейтинге оказался Скорпион.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)