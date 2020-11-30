Источник материала: UDF



С кем сложно построить отношения / фото slovofraza.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван знак Зодиака, с которым практически невозможно построить серьезные отношения Лидером в этом рейтинге оказался Скорпион.

Об этом сообщаетУ Скорпионов много внутренних конфликтов, которые мешают им открывать свое сердце. Они не готовы брать на себя ответственность, поэтому и не заводят серьезные отношения.Кроме того, они предпочитают наблюдать со стороны, нежели открываться людям. Они не терпят ощущение уязвимости.