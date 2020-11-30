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«Кто твой президент?!» — «Лукашенко». После пыток в бусе парень попал в больницу с сотрясением мозга
Источник материала: UDF
Кадр из видео
— Дата и год рождения?!
— 21 октября… года.
— Работаешь где?!
— Удаленно.
— В смысле удаленно, ***?!
— Дизайнер.
— Какая организация, ***?!
— Фрилансер я, блин, который сайты делает.
— Где живешь?! (Здесь избитый мужчина сплевывает кровь.) Не плюйся, ***! За что задержали?!
— Задержали за то, что ходил по улице.
— Смотри в видеокамеру, ***!
— Задержали за то, что ходил по улице, ругался матом.
— Что предшествовало твоему задержанию только что, ***?!
— Истерика и мат в вашу сторону.
— Что ты сотрудникам показал?!
— Руками показывал «иди сюда» — всё.
— Пришли мы к тебе — и дальше?! Ну, что ты хочешь сказать мне?!
— Простите меня, пожалуйста, ребята, я дурак и ничего такого не надо делать.
— Кто твой президент, ***?!
— Президент Александр Григорьевич Лукашенко.
— Кого любишь, ***?!
— Беларусь.
— Силовым структурам что хочешь сказать, ***?!
— Крутые мужики, знают, как выбить дурь из головы.
***
В конце концов имя Яна К. появилось в списке задержанных, которых забрали из милиции в больницу.
«У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — сказал Ян порталу
Статья 128 УК Беларуси предусматривает ответственность за пытки — от 7 до 25 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, либо расстрел.
Согласно Уголовному кодексу, под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве.
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«Кто твой президент?!» — «Лукашенко». После пыток в бусе парень попал в больницу с сотрясением мозга
В конце концов имя Яна К. появилось в списке задержанных, которых забрали из милиции в больницу.
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