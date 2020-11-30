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«Кто твой президент?!» — «Лукашенко». После пыток в бусе парень попал в больницу с сотрясением мозга

30.11.2020 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Кто твой президент?!» — «Лукашенко». После пыток в бусе парень попал в больницу с сотрясением мозга
Кадр из видео
Во время Марша соседей силовики задержали 30-летнего дизайнера Яна К. Вечером в интернете было опубликовано снятое в бусе силовиков видео с выбитыми у него «признаниями».

— Дата и год рождения?!

— 21 октября… года.

— Работаешь где?!

— Удаленно.

— В смысле удаленно, ***?!

— Дизайнер.

— Какая организация, ***?!

— Фрилансер я, блин, который сайты делает.

— Где живешь?! (Здесь избитый мужчина сплевывает кровь.) Не плюйся, ***! За что задержали?!

— Задержали за то, что ходил по улице.

— Смотри в видеокамеру, ***!

— Задержали за то, что ходил по улице, ругался матом.

— Что предшествовало твоему задержанию только что, ***?!

— Истерика и мат в вашу сторону.

— Что ты сотрудникам показал?!

— Руками показывал «иди сюда» — всё.

— Пришли мы к тебе — и дальше?! Ну, что ты хочешь сказать мне?!

— Простите меня, пожалуйста, ребята, я дурак и ничего такого не надо делать.

— Кто твой президент, ***?!

— Президент Александр Григорьевич Лукашенко.

— Кого любишь, ***?!

— Беларусь.

— Силовым структурам что хочешь сказать, ***?!

— Крутые мужики, знают, как выбить дурь из головы.


***

В конце концов имя Яна К. появилось в списке задержанных, которых забрали из милиции в больницу.

«У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — сказал Ян порталу Onliner.by. — по самочувствию… лежать могу, сидеть тяжело».


Статья 128 УК Беларуси предусматривает ответственность за пытки — от 7 до 25 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, либо расстрел.

Согласно Уголовному кодексу, под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве.

 
 
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В конце концов имя Яна К. появилось в списке задержанных, которых забрали из милиции в больницу.
 
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