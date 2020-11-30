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Onliner.by . — по самочувствию… лежать могу, сидеть тяжело». «У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — сказал Ян порталу. — по самочувствию… лежать могу, сидеть тяжело».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Кто твой президент?!» — «Лукашенко». После пыток в бусе парень попал в больницу с сотрясением мозга В конце концов имя Яна К. появилось в списке задержанных, которых забрали из милиции в больницу.

— 21 октября… года.— Удаленно.— Дизайнер.— Фрилансер я, блин, который сайты делает.— Задержали за то, что ходил по улице.— Задержали за то, что ходил по улице, ругался матом.— Истерика и мат в вашу сторону.— Руками показывал «иди сюда» — всё.— Простите меня, пожалуйста, ребята, я дурак и ничего такого не надо делать.— Президент Александр Григорьевич Лукашенко.— Беларусь.— Крутые мужики, знают, как выбить дурь из головы.***В конце концов имя Яна К. появилось в списке задержанных, которых забрали из милиции в больницу.Статья 128 УК Беларуси предусматривает ответственность за пытки — от 7 до 25 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, либо расстрел.Согласно Уголовному кодексу, под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве.