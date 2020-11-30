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Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске бус силовиков сбил человека в балаклаве Судя по всему, серьезных травм он не получил.

На улице Городской Вал, куда силовики вынудили пойти Марш пенсионеров, люди в балаклавах бежали по проезжей части. В какой-то момент одного из них «догнал» тонированный микроавтобус.В результате наезда мужчина в балаклаве сделал кульбит вперед, после чего попытался что-то выразить водителю, но вскоре развернулся и побежал дальше. Судя по всему, серьезных травм он не получил.