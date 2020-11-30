ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В НАТО связали усиление военных позиций России с событиями в Беларуси и Карабахе

30.11.2020 17:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

1-2 декабря вопрос будет рассмотрен министрами иностранных дел НАТО.

"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России вокруг альянса, - цитирует ТАСС генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. - Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси».

Генсек НАТО не пояснил, каким именно образом протесты в Беларуси ведут к усилению военных позиций России и каким будет ответ альянса.

Генсек НАТО также сообщил, что на конференции будет обсуждена ситуация вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который истекает в феврале 2021 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1-2 декабря вопрос будет рассмотрен министрами иностранных дел НАТО.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван знак Зодиака, с которым практически невозможно построить серьезные отношения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика