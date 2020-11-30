|
В НАТО связали усиление военных позиций России с событиями в Беларуси и Карабахе
30.11.2020 17:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
1-2 декабря вопрос будет рассмотрен министрами иностранных дел НАТО.
"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России вокруг альянса, - цитирует
Генсек НАТО не пояснил, каким именно образом протесты в Беларуси ведут к усилению военных позиций России и каким будет ответ альянса.
Генсек НАТО также сообщил, что на конференции будет обсуждена ситуация вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который истекает в феврале 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1-2 декабря вопрос будет рассмотрен министрами иностранных дел НАТО.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)