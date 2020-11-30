В НАТО связали усиление военных позиций России с событиями в Беларуси и Карабахе

Источник материала: Ежедневник

1-2 декабря вопрос будет рассмотрен министрами иностранных дел НАТО.

"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России вокруг альянса, - цитирует ТАСС генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. - Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси».

Генсек НАТО не пояснил, каким именно образом протесты в Беларуси ведут к усилению военных позиций России и каким будет ответ альянса.

Генсек НАТО также сообщил, что на конференции будет обсуждена ситуация вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который истекает в феврале 2021 года.