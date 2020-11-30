В Минске состоялся очередной Марш пенсионеров

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Движение на некоторых участках перекрывалось силовиками. Не обошлось без задержаний.

Участники очередного понедельничного Марша пенсионеров по традиции собрались возле гостиницы «Минск» рядом с площадью Независимости, сообщает Tut.by .

Несмотря на то, что силовики перекрыли движение по тротуару, Марш не прекратился. Дошедших до ГУМа участников акции развернули обратно. В районе улицы Володарского часть пенсионеров была окружена в кольцо.





В итоге некоторым участникам Марша все же удалось добраться до станции метро «Фрунзенской», еще часть дошла до площади Якуба Коласа.

Сообщается, что в районе Володарского были задержания. В том числе задержана корреспондент РИА Новости. Позже ее отпустили.