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В Минске состоялся очередной Марш пенсионеров
30.11.2020 17:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Движение на некоторых участках перекрывалось силовиками. Не обошлось без задержаний.
Участники очередного понедельничного Марша пенсионеров по традиции собрались возле гостиницы «Минск» рядом с площадью Независимости, сообщает
Несмотря на то, что силовики перекрыли движение по тротуару, Марш не прекратился. Дошедших до ГУМа участников акции развернули обратно. В районе улицы Володарского часть пенсионеров была окружена в кольцо.
В итоге некоторым участникам Марша все же удалось добраться до станции метро «Фрунзенской», еще часть дошла до площади Якуба Коласа.
Сообщается, что в районе Володарского были задержания. В том числе задержана корреспондент РИА Новости. Позже ее отпустили.
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Движение на некоторых участках перекрывалось силовиками. Не обошлось без задержаний.
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