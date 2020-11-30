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В Минске состоялся очередной Марш пенсионеров

30.11.2020 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Движение на некоторых участках перекрывалось силовиками. Не обошлось без задержаний.

Участники очередного понедельничного Марша пенсионеров по традиции собрались возле гостиницы «Минск» рядом с площадью Независимости,  сообщает Tut.by.

Несмотря на то, что силовики перекрыли движение по тротуару, Марш не прекратился. Дошедших до ГУМа участников акции развернули обратно. В районе улицы Володарского часть пенсионеров была окружена в кольцо.


В итоге некоторым  участникам  Марша все же удалось добраться до станции метро «Фрунзенской», еще часть дошла до площади Якуба Коласа.

Сообщается, что в районе Володарского были задержания. В том числе задержана корреспондент РИА Новости. Позже ее отпустили. 

 
Теги: Минск
 
 
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Движение на некоторых участках перекрывалось силовиками. Не обошлось без задержаний.
 
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