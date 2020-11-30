Источник материала: Хартия'97

Институт истории теряет ученых 30.11.2020, 17:48

Сотрудники Института истории. Слева направо — Екатерина Кривичанина, Андрей Мацук, Василий Воронин

фото: euroradio.fm

Научные сотрудники отказываются продлевать контракты.

В августе 49 сотрудников Института истории подписали коллективное заявление с требованием реформирования политической системы и прекращения насилия со стороны силовиков. Четверо из подписавших были задержаны за участие в протестах, они получили административные аресты и штрафы, передает «Еврорадио» .

После этого администрация института решила не продлевать трудовые контракты некоторым историкам. Среди тех, кто скоро лишится работы, — активисты и члены профсоюза с активной гражданской позицией.

Решение о непродлении контрактов возмутило других учёных. В знак протеста историки Василий Воронин, Владимир Тугай, Андрей Мацук, Вадим Аниперков, Андрей Внучек решили не продлевать контракты с учреждением: срок их действия истекает 31 декабря 2020 года.

— Ряд сотрудников института выступает против увольнения коллег, которых увольняют не по профессиональным причинам. Причины их увольнения, скорее, политические.

Суть нашего заявления сводится к тому, что мы солидарны с этими сотрудниками, и если они будут уволены, то мы готовы уйти в знак солидарности с ними, — рассказывает историк Василий Воронин. — По 31 декабря включительно мы все работаем, но с первого января некоторые не будут работать. Например, Андрей Мацук и Вадим Аниперков приняли решение не заключать контракт со следующего года. Я тоже принял решение, что не буду работать в институте. Все подписавшиеся готовы уйти, если уволят несколько человек, которые были активистами по части отстаивания прав сотрудников, попавших под административные взыскания.

Екатерина Кривичанина — председатель профсоюзного комитета института, Алексей Шаланда — её заместитель. В августовском заявлении против насилия их фамилии стояли первыми. Администрация института решила не продлевать с ними контракт.



Историки Екатерина Кривичанина и Алексей Шаланда

фото: euroradio.fm

— Это связано с общей ситуацией в стране. Историки не единственные, кого вышвыривают с работы. Мы этих людей очень хорошо знаем — это профессионалы, люди с совестью. Неправильно, что их увольняют вот таким образом, и мы хотим высказать свою поддержку, — продолжает Василий. — Я считаю, что граждане страны имеют право на мирный протест. Особенно если для этого есть основания — а я думаю, что такие основания есть.

Историки пока не знают, что будут делать после увольнения. В научных кругах уже рассматривали возможность организации независимого исторического института, но Василий Воронин объясняет, что создать его пока что не удаётся по ряду причин:

— Ситуация такая, что на сегодняшний день историческая наука находится под крылом государства. Негосударственных исторических и исследовательских учреждений просто нет. Эта ситуация достаточно странная: историческая наука полностью контролируется государством.

— На данный момент мы уходим в никуда. Никаких других работ, где мы бы преподавали хотя бы на полставки, у нас нет, — рассказывает коллега Василия Воронина Андрей Мацук. — Но из профессии я точно не уйду. Исполняющий обязанности директора Вадим Лакиза сказал нам написать заявление. Мы написали, оно звучит так: «Сообщаю вам, что отказываюсь от предложенного трудового контракта в знак солидарности с уволенными коллегами, а также руководствуясь моральными критериями и профессиональной этикой».



Заявление от Вадима Аниперкова

фото: euroradio.fm

После нашего заявления нам предлагали контракты на три года. Это выглядело немного смешно, сложилось ощущение, что таким образом хотели, чтобы мы передумали.

В СМИ упоминалось, что сотрудники института уже уволены, но это не так.

— Никто никого пока что не уволил, — объясняет историк Андрей Радоман. — Люди в знак солидарности высказали свою позицию. Продолжать или не продолжать трудовые отношения — это выбор каждого человека. Более того, мы не настаиваем, чтобы люди проявляли те же формы солидарности, которые проявляем мы. Проявление форм солидарности может быть разным.



Андрей Радоман — один из тех историков, кто не остался в стороне и поддержал коллег

фото: euroradio.fm

Что изменится в институте после увольнения учёных? По мнению историка Андрея Радомана, науке это не пойдёт на пользу:

— Нашим друзьям, которые останутся тут работать, будет трудно. Мы не знаем, как будут редактироваться книги после первого января 2021 года. Мы не знаем, как изменятся требования дирекции относительно того, как сотрудники должны отвечать на запросы от органов власти, — это уже другой вопрос. Могу сказать абсолютно искренне: я не вижу замены, к примеру, Александру Жлутко, Андрею Мацуку, Василию Воронину и так далее. Это специалисты, которые по своему направлению являются ведущими в стране.

Андрей Мацук объясняет, что в Институте истории существует практика плановых сокращений сотрудников. Но то, что увольняют лучших из лучших, — нонсенс для всех.

— Сокращения бывают, но если бы уволили на основании переаттестации, я бы ещё понял. Но увольняют именно тех научных сотрудников, у которых стаж по 15-20 лет. Не предлагают контракты тем людям, которые имеют гражданскую позицию. Эти люди особенно ценны, сюда не возьмёшь студента, чтобы он начал выполнять ту же работу. На мой взгляд, когда увольняют таких людей, то институт, безусловно, понесёт потери. Только возникает вопрос: интересует ли это кого-то из чиновников?

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