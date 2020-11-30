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Минчане бойкотируют оплату коммуналки

30.11.2020 17:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане бойкотируют оплату коммуналки

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  • 30.11.2020, 17:00
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Минчане бойкотируют оплату коммуналки

Неоплата коммунальных услуг стала еще одной формой протеста белорусов.

ЖКХ как может борется с этой активностью: начисляется пеня, высылаются предупредительные письма, совершаются походы в квартиры для проведения профилактических бесед, в отдельных случаях даже отключают электроэнергию в жилье. Однако ситуация не очень-то меняется в лучшую сторону. Видимо, горожане научились находить баланс между своими интересами и вероятностью заполучить неприятные последствия, пишет «Онлайнер».

В начале прошлого месяца ЕРСЦ Минска сообщил, что в августе привычная статистика по неплательщикам качнулась. Если в июле за «коммуналку» не заплатили 6,86% минчан, то в августе — уже 10,39%. Конечно, все эти проценты нельзя безоговорочно относить к политике: кто-то просто забыл про жировку. К тому же летом традиционно сдается много новостроек, а пока там утрясутся все дела с документами — лицевыми счетами...

И все же динамики, которой можно было бы хвастаться, нет. Сравним два сообщения от агентства «Минск-Новости».

Известия за октябрь

«В столице по состоянию на 1 октября 2020 г. задолженность за жилищно-коммунальные услуги жителей домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе, составила 8 млн 932 тыс. рублей. За последние три месяца — с июля по сентябрь — сумма долга выросла более чем на 1 млн рублей. Отчасти это связано с тем, что за этот период город пополнился новостройками, из-за чего общее количество лицевых счетов увеличилось на 2502 и достигло 711 066. В то же время выросло количество просроченных лицевых счетов в процентном отношении: на 1 июля их было 54 172, или 7,6%, на 1 октября — 74 828, или 10,5%».

Известия за ноябрь

«По состоянию на 1 ноября общая сумма просроченной задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги в Минске составила 8 млн 920 тыс. 846 рублей. Всего же на начало ноября из 711 339 лицевых счетов, которые обслуживает филиал „Единый расчетно-справочный центр г. Минска“, просроченная задолженность имеется по 70 872, или 9,96%».

Таким образом, просроченная задолженность сократилась всего на 11 154 рубля (при совсем небольшом приросте лицевых счетов — всего 273). Совсем не те цифры, которыми можно хвастаться на коллегии министерства. Подождем, каким будет декабрь — платежки с учетом отопления придут куда тяжелее.

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Теги: Минск
 
 
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Неоплата коммунальных услуг стала еще одной формой протеста белорусов.
 
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