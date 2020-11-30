Силовики в Минске задержали группу участников марша пенсионеров

Источник материала: АФН

Силовики в Минске в ходе прошедшего Марша мудрости пенсионеров перекрыли часть улицы Володарского, блокировав группу участников акции, которую затем насильно усадили в автобусы.

Марш пенсионеров стартовал по традиции с площади Независимости. К этому моменту в Минске уже была перекрыта часть основного проспекта столицы, а также связка улиц Романовская Слобода – Кальварийская вплоть до станции метро Молодежная.

Когда несколько сотен участников акции начали движение с площади Независимости дорогу в сторону Октябрьской площади им перекрыли силовики, заставив колонну свернуть на Володарского и Романовскую Слободу.

Между тем, часть участников марша все же смогла после выйти и пройти вдоль проспекта, откуда силовики пытались пенсионеров насильно вытеснить на прилегающие улочки. Судя по переговорам, опубликованным в телеграм-каналах, было поставлена задача не допустить движение марша по традиционному маршруту «Независимость – Якуба Коласа».

Первая, основная группа прогулялась вверх и вниз по Романовской Слободе. частники несли бело-красно-белые флаги и ленточки, цветы, а также плакаты «Я выхожу», «Сынок, не бей меня!», «Бабушки и дедушки, идем до Победы!», «Свободу врачам и журналистам. А сам иди вон!» и другими. Во время движения демонстранты пели песню «Священная война», скандировали «За что убили Рому?» и другие антиправительственные лозунги.

Число задержанных в ходе сегодняшней акции пока не сообщалось. Во время марша была задержана журналист РИА «Новости» Татьяна Ильясова.

Марши пенсионеров проходят в Минске по понедельникам с 5 октября.