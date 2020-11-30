Страны ЕАЭС потратят год на проект договора в рамках формирования общего рынка газа

Источник материала: АФН

Страны ЕАЭС будут неторопливо строить общий рынок газа, и раньше 25 года он точно не появится. К примеру, только на разработку проекта международного договора уйдет весь следующий год.

«…есть программа формирования общего рынка газа. В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут прописаны, мы так рассчитываем, все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку", - сообщил сегодня глава ЕЭК Михаил Мясникович.

Между тем, это вовсе не значит, что данный договор окажется востребованным, поскольку страны ЕАЭС еще не выработали общую позицию.

По словам Мясниковича, есть мнение, что газовый вопрос проще решать в рамках двусторонних отношений. Так, Беларусь и Россия будут договариваться напрямую, а не ждать создания общего рынка.

"И тот и другой вопросы имеют свои преимущества и недостатки. Армения и Кыргызстан однозначно полагают, что вместе с Беларусью можно будет решать и их вопросы по тарифам на прокачку и ценам на газ. Но надо учитывать, что уровень интеграции, сотрудничества в рамках двусторонних отношений тоже имеет очень сильные позиции. И иногда на условиях взаимности можно не все вопросы решать для пятерки - что-то можно решать и на двусторонней основе", - пояснил председатель Коллегии ЕЭК, которого цитирует БелТА.

По его словам, в этой проблеме есть несколько развилок. Так, подходы к формированию общего рынка газа у стран ЕАЭС разделились: Россия и Казахстан занимают одну позицию, Беларусь, Армения и Кыргызстан - другую. Причем Кыргызстан еще предлагает урегулировать торговлю газом с третьими странами: он уже частично закупает его у Узбекистана.

"Поэтому вопрос непростой, дискуссионный. Я думаю, это будет один из ключевых вопросов повестки 11 декабря (онлайнового саммита ЕАЭС)", - отметил Михаил Мясникович.