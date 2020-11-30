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Извращенное "правосудие": 72-летнего мужчину приговорили к 5 годам ограничения свободы - пару раз замахнулся на омоновца

30.11.2020 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд приговорил 72-летнего минчанина к 5 годам ограничения свободы за насилие в отношении омоновца.



Согласно материалам дела, 8 сентября пожилой мужчина "нанес сотруднику ОМОН не менее двух ударов рукой в область лица, причинив последнему телесные повреждения относящиеся к категории телесных повреждений, не повлекших кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности".

Суд Советского района Минска признал 72-летнего человека виновным в "насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел" и наказал его ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок в 5 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд приговорил 72-летнего минчанина к 5 годам ограничения свободы за насилие в отношении омоновца.
 
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