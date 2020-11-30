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Чудо на дороге: пешеход сбежал от кувыркающегося автомобиля

30.11.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пешеход “убежал” от кувыркающегося автомобиля в Бобруйске. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения шиномонтажного сервиса. На кадрах видно, как машину заносит на дороге по улице генерала Батова и выносит за ее пределы.

После заноса авто все же встало на колеса. Никто из пассажиров не пострадал, а водитель сумел самостоятельно выйти из автомобиля. К машине сбежались очевидцы.

© REUTERS / TOLGA BOZOGLU
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Инцидент случился во время обгона, машина ехала на летней резине. На заснеженной дороге ее занесло и, наехав на бордюр, автомобиль подлетел и перевернулся.

Но настоящее чудо случилось с пешеходом. Он просто сбежал от совершающего кульбиты автомобиля. Финишировал он на шиномонтаже - где как раз можно “переобуться” в зимнюю резину.

С 2015 года в Беларуси на законодательном уровне закреплена сезонная смена шин. Сделать это нужно до 1 декабря и ездить на зимней резине до 1 марта. Нарушителям грозит штраф - пол базовой величины (13,5 белорусских рублей - Sputnik). У тех, кто еще не "переобулся", остается всего один день.

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У тех, кто еще ездит на летней резине, остается полдня, чтобы "переобуться" - с 1 декабря переход на зимнюю резину обязателен. А перед поездкой на шиномонтаж...
 
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