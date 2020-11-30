Новые цифровые радиорелейные станции поступили на вооружение армии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Личный состав линейного батальона связи 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования принял на вооружение новые цифровые радиорелейные станции, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

В состав батальона вошли современные цифровые радиорелейные станции Р-434 и Р-414 МБРП, произведенные в Беларуси, а также модернизированные на отечественном предприятии радиорелейные станции Р-409МБ-1.

Батальон первым в войсках связи переходит в новый штат.

"Благодаря нововведению, подразделение существенно увеличит возможности по предоставлению услуг связи, обеспечит мобильность и устойчивость системы связи Западного оперативного командования", - отметили в пресс-службе.

Мероприятие прошло в Гродненском гарнизоне. Военную технику вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович.

Читайте также: