ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые цифровые радиорелейные станции поступили на вооружение армии

30.11.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Личный состав линейного батальона связи 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования принял на вооружение новые цифровые радиорелейные станции, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

© Photo : СТВ
Беларусь на выставке в Абу-Даби покажет "Флейту" и "Свисток"

В состав батальона вошли современные цифровые радиорелейные станции Р-434 и Р-414 МБРП, произведенные в Беларуси, а также модернизированные на отечественном предприятии радиорелейные станции Р-409МБ-1.

Батальон первым в войсках связи переходит в новый штат.

"Благодаря нововведению, подразделение существенно увеличит возможности по предоставлению услуг связи, обеспечит мобильность и устойчивость системы связи Западного оперативного командования", - отметили в пресс-службе.

Мероприятие прошло в Гродненском гарнизоне. Военную технику вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть современных цифровых радиорелейных станций произведена в Беларуси, другая часть модернизирована на отечественном предприятии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Улады ўвайшлі ў фінальны этап самаразбурэньня». Экс-дацэнтка МДЛУ Дуліна пра турму, Лукашэнку і АМАП. ВІДЭА.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика