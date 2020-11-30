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Новые цифровые радиорелейные станции поступили на вооружение армии
30.11.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Личный состав линейного батальона связи 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования принял на вооружение новые цифровые радиорелейные станции, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
В состав батальона вошли современные цифровые радиорелейные станции Р-434 и Р-414 МБРП, произведенные в Беларуси, а также модернизированные на отечественном предприятии радиорелейные станции Р-409МБ-1.
Батальон первым в войсках связи переходит в новый штат.
"Благодаря нововведению, подразделение существенно увеличит возможности по предоставлению услуг связи, обеспечит мобильность и устойчивость системы связи Западного оперативного командования", - отметили в пресс-службе.
Мероприятие прошло в Гродненском гарнизоне. Военную технику вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович.
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Часть современных цифровых радиорелейных станций произведена в Беларуси, другая часть модернизирована на отечественном предприятии.
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