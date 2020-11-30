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Морозы до -10°С всю неделю ожидаются в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь пришла настоящая зима. 30 ноября снежный покров украсил улицы, проспекты и бульвары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так себя проявляет циклон «Таня». На протяжении всей недели ожидаются морозы до -10°С. 1 декабря днем существенных осадков не предвидится.
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Прогнозируются слабый туман и гололед. Температура – от -3 до +2°С. Зимняя погода проявится постепенно. Так, 2 и 3 декабря пройдет кратковременный снег. Днем столбик термометра опустится до -5°С, а вот ночью мороз крепче – до -10°С.
В выходные с южных широт начнут поступать более теплые воздушные массы. Во многих регионах Беларуси установится оттепель. К слову, в истории ноябрь 2020 года окажется в ряду теплых месяцев с превышением температурного режима на 2-4°С.
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла настоящая зима. 30 ноября снежный покров украсил улицы, проспекты и бульвары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так...
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