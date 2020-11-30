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Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

30.11.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области усиливается профилактика респираторных заболеваний. Посещать общественные места можно только при наличии средств индивидуальной защиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

Без масок нельзя находиться в торговых центрах, транспорте. В храмах действуют дополнительные правила безопасности.

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

Подробности в видеоматериале Юлии Минич.

Люди в материале: Юлия Минич

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области усиливается профилактика респираторных заболеваний. Посещать общественные места можно только при наличии средств...
 
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