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Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области усиливается профилактика респираторных заболеваний. Посещать общественные места можно только при наличии средств индивидуальной защиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Без масок нельзя находиться в торговых центрах, транспорте. В храмах действуют дополнительные правила безопасности.
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Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?
Новости Беларуси. В Минской области усиливается профилактика респираторных заболеваний. Посещать общественные места можно только при наличии средств...
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