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Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину

30.11.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин». Под таким девизом до 4 декабря в Минской области проходит профилактическая акция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину

Водителям напоминают, почему нужно вовремя менять резину и чем может обернуться небрежность. Только за выходные в области произошло 10 аварий. Один человек погиб, 11 – получили травмы.

Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину

Подробнее в видеоматериале Вероники Сайко.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин». Под таким девизом до 4 декабря в Минской области проходит профилактическая акция, сообщили...
 
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