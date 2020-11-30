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Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин». Под таким девизом до 4 декабря в Минской области проходит профилактическая акция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водителям напоминают, почему нужно вовремя менять резину и чем может обернуться небрежность. Только за выходные в области произошло 10 аварий. Один человек погиб, 11 – получили травмы.
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Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину
Новости Беларуси. «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин». Под таким девизом до 4 декабря в Минской области проходит профилактическая акция, сообщили...
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