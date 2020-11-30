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Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара

30.11.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Аномальная жара спровоцировала очередные лесные пожары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах пламя приближается к жилым домам, введен запрет на разведение огня.

Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара

На минувших выходных жители Сиднея пережили самую жаркую ноябрьскую ночь за всю историю наблюдений. Температура воздуха превысила 25 градусов. А днем столбик термометра достиг отметки 40 градусов. Осадков в стране катастрофически не хватает.

Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара

Больше месяца не удается взять под контроль возгорание на острове Фрейзер, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожар возник из-за костра в лагере туристов и уже уничтожил около 40 % территории острова.

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Новости Австралии. Аномальная жара спровоцировала очередные лесные пожары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах пламя...
 
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