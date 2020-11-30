|
Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков
Источник материала: СТВ
Новости России. Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российские военные находятся на территории самопровозглашенной республики в рамках принятого 9 ноября соглашения о прекращении огня в Карабахе. Миротворцы помогают восстанавливать разрушенные здания, а также занимаются разминированием территории.
За сутки уничтожено около 100 мин и боеприпасов. При помощи военных более чем за две недели на родину в Карабах вернулись почти 24 тысячи беженцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы оказать помощь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)