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Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

30.11.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы оказать помощь местному населению, в регион прибыли более 60 медиков. Среди них военные хирурги, терапевты и эпидемиологи.

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

Российские военные находятся на территории самопровозглашенной республики в рамках принятого 9 ноября соглашения о прекращении огня в Карабахе. Миротворцы помогают восстанавливать разрушенные здания, а также занимаются разминированием территории.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

За сутки уничтожено около 100 мин и боеприпасов. При помощи военных более чем за две недели на родину в Карабах вернулись почти 24 тысячи беженцев.

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Новости России. Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы оказать помощь...
 
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