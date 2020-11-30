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На барабанщика, выступавшего на воскресных маршах, завели уголовное дело

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Команда барабанщиков, которая осенью выходила на воскресные акции, стала одним из символов протестов. 4 ноября они были задержаны, пишет TUT.BY.

Один из барабанщиков, Алексей Санчук, так и не вышел на свободу. Как сообщили его коллеги, на него заведено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса.

На барабанщика, выступавшего на воскресных маршах, завели уголовное дело

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали TUT.BY музыканты, их задержали в Минске 4 ноября во время репетиции.

— Всего было задержано 16 человек. Семь сразу отпустили, три девушки получили штраф по 30 базовых. Остальным шестерым, в том числе и Алексею Санчуку, дали от 10 до 15 суток.

По словам музыкантов, при задержании Алексея избили.

— Мы видели как его выводили и как он вернулся побитый. Во время этапирования он рассказал, что его заставили открыть телефон. А там были указаны точки сбора на марш. Соответственно, был сделан вывод, что Леша — организатор.

Уже тогда ему сообщили, что он будет проходить по уголовному делу, — об этом Леша рассказал нам в РУВД, где мы все содержались. Позже к нему в Жодино приезжал следователь из ГУБОПиК, допрашивал его.

19 ноября Алексей Санчук не вышел на свободу после того, как отбыл 15 суток. 26 ноября ему предъявили обвинение.

Как сообщили его коллеги со ссылкой на адвоката Алексея, на него заведено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса. Согласно ей, «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, наказываются арестом или лишением свободы на срок до двух лет».

 
Теги: Минск
 
 
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По словам музыкантов, при задержании Алексея избили.
 
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