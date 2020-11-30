ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на декабрь

30.11.2020 18:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в декабре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Приборы снова выставят по-другому: точек всего восемь, причем одна из них — улица Орловская, где в один из дней радар будет фиксировать нарушения, а вот привлекать за них, похоже, не будут. В остальном все привычно: под контролем проспекты (Независимости и Партизанский), а также улицы Притыцкого и Академическая.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,
км/ч

1—31 декабря

7:00—3:00
  • Партизанский проспект, 108;
  • улица Притыцкого, 91;
  • проспект Независимости, 156

60

60

80

Нечетные числа

21:00—3:00
  • Проспект Независимости — улица Фогеля;
  • улица Академическая, 20

80

60

Четные числа

21:00—3:00
  • Партизанский проспект, 147;
  • проспект Независимости, 45

60

60

Еще один мобильный датчик контроля скорости будет работать на улице Орловской.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,
км/ч

1 декабря

(скоростной контроль без
привлечения к административной
ответственности)

11:00—12:00
  • Улица Орловская, 80

60

2—10 декабря

7:00—20:00
  • Улица Орловская, 80

60

11—20 декабря

7:00—12:00

16:00—20:00
  • Улица Орловская, 80

60

21—30 декабря

20:00—2:00
  • Улица Орловская, 80

60

2 декабря

20:00—21:00
  • Улица Орловская, 80

60

11 декабря

15:00—16:00
  • Улица Орловская, 80

60

21 декабря

19:00—20:00
  • Улица Орловская, 80

60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф
 от 10 до 20 км/ч  ч. 5 ст. 18.13  0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек)
 от 20 до 30 км/ч  ч. 6 ст. 18.13  2 базовые величины (54 рубля)
 от 30 до 40 км/ч  ч. 7 ст. 18.13  4 базовые величины (108 рублей)
 свыше 40 км/ч  ч. 8 ст. 18.13  6 базовых величин (162 рубля)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска сообщили, где в декабре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Приборы снова выставят по-другому: точек всего восемь, причем одна из них —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дно снова пробито: на Марше мудрости задержали как минимум 9 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика