Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на декабрь

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в декабре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Приборы снова выставят по-другому: точек всего восемь, причем одна из них — улица Орловская, где в один из дней радар будет фиксировать нарушения, а вот привлекать за них, похоже, не будут. В остальном все привычно: под контролем проспекты (Независимости и Партизанский), а также улицы Притыцкого и Академическая.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения,

км/ч 1—31 декабря 7:00—3:00 Партизанский проспект, 108;

улица Притыцкого, 91;

проспект Независимости, 156 60 60 80 Нечетные числа 21:00—3:00 Проспект Независимости — улица Фогеля;

улица Академическая, 20 80 60 Четные числа 21:00—3:00 Партизанский проспект, 147;

проспект Независимости, 45 60 60

Еще один мобильный датчик контроля скорости будет работать на улице Орловской.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения,

км/ч 1 декабря (скоростной контроль без

привлечения к административной

ответственности) 11:00—12:00 Улица Орловская, 80 60 2—10 декабря 7:00—20:00 Улица Орловская, 80 60 11—20 декабря 7:00—12:00 16:00—20:00 Улица Орловская, 80 60 21—30 декабря 20:00—2:00 Улица Орловская, 80 60 2 декабря 20:00—21:00 Улица Орловская, 80 60 11 декабря 15:00—16:00 Улица Орловская, 80 60 21 декабря 19:00—20:00 Улица Орловская, 80 60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (54 рубля) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (108 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (162 рубля)