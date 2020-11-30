Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на декабрь

В ГАИ Минска сообщили, где в декабре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Приборы снова выставят по-другому: точек всего восемь, причем одна из них — улица Орловская, где в один из дней радар будет фиксировать нарушения, а вот привлекать за них, похоже, не будут. В остальном все привычно: под контролем проспекты (Независимости и Партизанский), а также улицы Притыцкого и Академическая.
Дата
Время
Контролируемое направление
Скоростные ограничения, км/ч
1—31 декабря
7:00—3:00
Партизанский проспект, 108;
улица Притыцкого, 91;
проспект Независимости, 156
60
60
80
Нечетные числа
21:00—3:00
Проспект Независимости — улица Фогеля;
улица Академическая, 20
80
60
Четные числа
21:00—3:00
Партизанский проспект, 147;
проспект Независимости, 45
60
60
Еще один мобильный датчик контроля скорости будет работать на улице Орловской.
Дата
Время
Контролируемое направление
Скоростные ограничения, км/ч
1 декабря
(скоростной контроль без привлечения к административной ответственности)
11:00—12:00
Улица Орловская, 80
60
2—10 декабря
7:00—20:00
Улица Орловская, 80
60
11—20 декабря
7:00—12:00
16:00—20:00
Улица Орловская, 80
60
21—30 декабря
20:00—2:00
Улица Орловская, 80
60
2 декабря
20:00—21:00
Улица Орловская, 80
60
11 декабря
15:00—16:00
Улица Орловская, 80
60
21 декабря
19:00—20:00
Улица Орловская, 80
60
Сколько придется заплатить, если попались на камеру?