Налоговый консультант: насколько выгоден единый налог при перевозках такси для ИП?

Источник материала: Onliner

Применение индивидуальными предпринимателями единого налога (ЕН) при оказании услуг перевозок пассажиров автомобилями такси — очень распространенная практика. До 2019 года применение единого налога было обязательным при оказании услуг такси. И ИП не имел права выбора. Теперь это не так, а многие ИП-таксисты по привычке платят единый налог. Налоговый консультант, аудитор Людмила Мовчан объясняет, насколько это выгодно. Вопрос актуален перед грядущим повышением ставки в 2021 году.

Под единый налог попадают те виды деятельности, при которых предпринимателя тяжело проконтролировать. То есть там, где ИП может занизить свою выручку, принимая деньги мимо кассы. Часто так и происходит. Государству невыгодно брать налоги в процентах с дохода, который легко скрыть. Поэтому придумали единый налог.

Сейчас такси редко работает от борта, все чаще заказы проходят через электронные сервисы, например через мобильные приложения. Это значит, что любой заказ, полученный через такую систему, оставляет цифровой след. Мало того, каждый квартал информация по всем таким заказам поступает в налоговую инспекцию. Налоговики видят каждую поездку, ее продолжительность и стоимость. Поэтому скрыть выручку по заказам такси, полученным через электронное приложение, вряд ли получится.

Скорее всего именно из-за прозрачности размера доходы обязательность применения единого налога и ушла в прошлое. Действительно ли выгодно и, как кажется, удобно применять единый налог или это просто привычка?



Людмила Мовчан

До определенного момента единый налог не зависит от размера дохода и составляет фиксированную величину. Однако если ваша выручка превысит сорокакратную величину ставки единого налога, то с превышения надо доплатить еще 5%. Иногда это выгодно, а часто совсем наоборот. Альтернативой применения ЕН является упрощенная система налогообложения (УСН). Мы будем говорить об УСН 5% без НДС. Как правило, применять систему налогообложения с НДС в такси невыгодно. Исключения, конечно, бывают, но редко.

Для наглядности сравним единый налог и УСН. Допустим, вы оказываете услуги такси в Минске. Ставка единого налога по такому виду деятельности для г. Минска на 11 ноября 2020 года — 137 рублей в месяц. С 1 января 2021 ставку планируется увеличить до 185 рублей в месяц.

Считаем на примере:





Получается, что если ваш доход выше 2740 (это 20-кратная ставка ЕН, или 2740=137·20) рублей в месяц, то применение единого налога выгоднее, чем УСН. А если ниже — то УСН будет предпочтительнее.

Такая же таблица для увеличенной (после нового 2021 года) ставки:





В 2021 году ситуация серьезно меняется, применение ЕН выгодно, только если ваш доход превышает 3700 рублей.

Однако, кроме выгоды по абсолютной цифре налога, есть нюансы.

Во-первых, единый налог надо заплатить вперед, и, даже если вы заработали совсем мало, назад его не вернуть. Иногда ЕН вернуть можно, но это касается тех случаев, когда вы физически не могли работать, например были на больничном, а также 1 месяц в году — по аналогии с отпуском для наемных работников. УСН же всегда платится по факту и только после окончания квартала. Например, вы отработали с января по март и УСН заплатите только 22 апреля — ровно 5% от той суммы, что накатали.

Отсрочка платежа на три месяца в условиях ожидаемой инфляции — тоже немаловажно. И тот факт, что при ЕН вам нужно достать еще не заработанные деньги из кармана, уплатить налог вперед и надеяться на то, чтобы его отработать, не очень радует. При УСН вы точно знаете, что налог составит 5% от реально полученных денег.

Во-вторых, декларацию по ЕН надо подавать тоже вперед, как бы заявляя о своих намерениях работать. И если все же что-то произошло, например вы заболели, вам надо подтвердить невозможность работать документами, то есть обязательно предоставить больничный лист и подать уточненную декларацию по единому налогу — тогда переплаченная сумма налога зачтется вам в следующем периоде.

Декларация по УСН подается по факту после того, как закончился квартал, то есть за период с января по март, декларацию нужно подать до 20 апреля. Там вы фактически укажете цифру полученной выручки. Сколько заработали — столько указали. Никаких оправдательных документов (больничных листов) не требуется.

В-третьих, есть такое мнение, что для единого налога не нужно учитывать выручку. Прикинул, что вроде как не превысил сумму 40 ставок, — ну и хорошо. Это не так. Мало того, что закон обязывает вести учет выручки, бывают ситуации, когда эта сумма очень нужна. Например, когда надо подтвердить превышение доходов над расходами.

После дорогостоящей покупки человеку может прийти письмо из налоговой, в котором его попросят предоставить сведения об источнике денег, потраченных на приобретение. Кажется, что это про олигархов и звезд эстрады и с нами эта история не случится. На самом деле это не так. Если ваши расходы превысят доходы на 250 б. в., а это около 3000 долларов, то придется объясняться.

В-четвертых, если ИП планирует привлекать наемных сотрудников, а он может взять еще трех водителей и работать сам четвертым человеком, то ему, по правилам, придется заплатить 4 ставки единого налога. То есть, по одной ставке на каждую машину (работника). И это уже будет не 137, а 137·4 =548 рублей (на сегодня). Или 740 рублей в 2021 году. А это уже совсем другая сумма, и нужно считать, сколько выручки принесет каждый водитель и окупится ли оплаченный налог.

В-пятых, единый налог применяется при оказании услуг потребителям. При использовании электронных сервисов (в том числе и такси через мобильные приложения) часто применяются сложные договорные отношения. Например, договор на оказание информационных и рекламных услуг, договоры с посредниками на подключение к сервису, договор на исполнение корпоративных заказов. Так как ЕН применяется в узкой сфере деятельности, выручка по таким договорам может быть признана не попадающей под единый налог, так как услуги оказываются не потребителям, а организациям. С 2019 года вопрос по рекламным информационным услугам «Яндекс.Такси», казалось, решен, но в 2020 опять возникают вопросы с формулировками услуг, которые не совсем конкретно прописаны в п. 19 ст. 342 Налогового кодекса, позволяющей облагать ЕН такие услуги.

Также есть запрет применения ЕН при использовании в ходе оказания услуг потребителям посреднических договоров. По мнению некоторых представителей налоговой, такой запрет распространяется и на применение договоров комиссии при подключении к сервису такси через мобильное приложение. Несмотря на то, что такой договор комиссии не имеет прямого отношения к потребителям услуг такси, ведь договор на перевозку заключается напрямую между ИП и пассажиром.

Из-за неоднозначности трактования норм законодательства возникает риск обоснованности применения единого налога по таким договорам. В случае, если, по мнению налоговой, ИП утрачивает право применения ЕН и у него нет уведомления о переходе на УСН, он будет вынужден с выручки, полученной по этим договорам, заплатить подоходный налог. Подоходный налог или общая система налогообложения для ИП платится в размере 16% от разницы между доходами и расходами и может оказаться совсем не выгодным ИП.

Перейти с одной системы налогообложения на другую, как правило, можно только с нового года. Исключением был 2020 год. Из-за сложной экономической ситуации на УСН можно перейти с начала месяца, подав уведомление на переход до 20 числа этого же месяца. Например, чтобы применять УСН с 1 декабря, надо подать уведомление до 20 декабря. На 2021 год такое правило не распространяется.

Чтобы применять УСН с 2021 года, надо до 31 декабря уведомить об этом налоговую.

Есть еще один нюанс. Применять УСН и ЕН можно параллельно. Это значит, если вы уведомили налоговую о применении УСН (отправили в инспекцию уведомление, но по деятельности такси хотите применять ЕН), то в случае возникновения выручки, не облагаемой ЕН, вы сможете применить УСН, а не подоходный налог.

Кратко простыми словами

Если ИП-таксист работает сам без наемных лиц и его выручка составляет меньше 3700 рублей, то применять ЕН в 2021 году ему невыгодно. И сейчас самое время перейти с 2021 года на применение УСН, подав об этом уведомление в налоговую инспекцию.

Принимая решение о выборе системы налогообложения, нужно учесть все нюансы вашей деятельности, и если вам выгоднее и удобнее применять единый налог, то это правильное решение. Но налоговый консультант советует в преддверии нового года занести в налоговую инспекцию уведомление о применении УСН. Пусть на всякий случай будет.