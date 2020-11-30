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В Костюковичах пьяный водитель убегал от ГАИ, потом переплыл реку, но скрыться ему не удалось

30.11.2020 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Костюковичах пьяный водитель убегал от ГАИ, прыгнул в реку и переплыл ее, но скрыться ему не удалось. Теперь ему грозит внушительный штраф и лишение права управления транспортным средством сроком на 3 года, сообщает УВД Могоблисполкома.

Утром 26 ноября в ГАИ поступила информация о том, что при выезде из Костюковичей замечен Opel, которым управляет пьяный водитель. Машину, схожую по описанию, экипаж ГАИ увидел около реки Жадунька.

Заметив приближающуюся машину ГАИ с включенными проблесковыми маячками красно-синего цвета, водитель покинул авто и попытался скрыться. Он прыгнул в реку с обрыва, при этом повредил ногу. Мужчине хватило сил только на то, чтобы переплыть на другой берег реки.

Правонарушителем оказался 30-летний местный житель. Он признался, что подвозил девушку, а перед поездкой немного выпил. Выехать на трассу в таком состоянии он не решился, поэтому поехал по проселочной дороге. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,83 промилле алкоголя. Мужчине вызвали скорую из-за травмы ноги.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Но, получив права, вновь сел за руль нетрезвым.

 
 
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Мужчина признался, что немного выпил перед тем, как подвезти девушку.
 
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