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Электромобили оказались на 63% вреднее для природы, чем автомобили с ДВС
Источник материала: UDF
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Депутат от лейбористов Мэтт Вестерн, председатель Всепартийной парламентской автомобильной группы, подчеркнул, что стремление Великобритании с 2030 года запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей как минимум в краткосрочной перспективе приведёт к увеличению вредных выбросов в атмосферу Земли.
Напомним, ранее шведский производитель электромобилей Polestar сообщил, что транспортные средства с электрической силовой установкой оставляют больший «углеродный след», чем традиционные автомобили с ДВС. В процессе эксплуатации транспорта ситуация меняется лишь при соблюдении ряда условий.
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Электромобили, при детальном изучении всех аспектов их производства и эксплуатации, оказываются не таким уж экологичным видом транспорта.
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