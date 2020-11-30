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Электромобили оказались на 63% вреднее для природы, чем автомобили с ДВС

30.11.2020 18:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Электромобили оказались на 63% вреднее для природы, чем автомобили с ДВС
Иллюстративное фото
Всё больше стран мира заявляют о намерении запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшие десятилетия, но научные исследования показывают, что такой шаг не поможет экологии. Совсем наоборот — производство электромобилей более вредно для природы, чем выпуск бензиновых и дизельных машин.

Как сообщает The Daily Mail, в исследовании, проведённом по заказу Honda, Aston Martin, Bosch и McLaren, специалисты наглядно показали, что электромобили на стадии производства выделяют больше углекислого газа, чем традиционные автомобили. Выпуск электрического Polestar 2 (на заглавном фото) приводит к появлению 24 тонн углекислого газа, а производство Volvo XC40 «обходится» всего в 14 тонн. При этом на Polestar 2, который изначально на 63% «грязнее», надо проехать не менее 78 тысяч километров, чтобы углеродный след электромобиля оказался меньше, чем у машины с бензиновым или дизельным мотором. Аналогичная ситуация и в сравнении объёмов выбросов при производстве хэтчбека Volkswagen Golf и его электрической версии Volkswagen e-Golf.

Депутат от лейбористов Мэтт Вестерн, председатель Всепартийной парламентской автомобильной группы, подчеркнул, что стремление Великобритании с 2030 года запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей как минимум в краткосрочной перспективе приведёт к увеличению вредных выбросов в атмосферу Земли.

Напомним, ранее шведский производитель электромобилей Polestar сообщил, что транспортные средства с электрической силовой установкой оставляют больший «углеродный след», чем традиционные автомобили с ДВС. В процессе эксплуатации транспорта ситуация меняется лишь при соблюдении ряда условий.
 
 
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Электромобили, при детальном изучении всех аспектов их производства и эксплуатации, оказываются не таким уж экологичным видом транспорта.
 
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