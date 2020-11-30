Жертвы получили лишь 10 процентов. Кто обогатился на борьбе с харрасментом?

Источник материала: Ежедневник

фото: inform-progulka.by

Организация Time's Up, созданная в 2017-м для борьбы с харассментом на рабочем месте, за первый год существования получила щедрые пожертвования — более трех миллионов долларов.

Согласно налоговым декларациям, нашедшимся в Сети, половину организаторы потратили на зарплаты работникам, около 200 тысяч на конференции и перелеты и менее 10% (312 тысяч долларов) досталось жертвам, для которых Time's Up и была основана.

Так, генеральный директор Лиза Бордерс заработала 342 тысячи долларов за четыре месяца работы, после чего женщину попросили уйти с поста, когда ее сына обвинили в харассменте. Остальное руководство получало примерно такие же суммы, а также устраивало конференции для обсуждения ключевых вопросов — в роскошных спа-отелях с номерами по 400 долларов за ночь, пишет Super.ru .

В 2018-м движения #MeToo и Time's Up стали широко обсуждаться в Голливуде после скандалов вокруг Харви Вайнштейна, который теперь отбывает срок в тюрьме за изнасилования. На церемониях «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» звезды надевали черное в знак солидарности, выходили на красную дорожку с белыми розами и произносили со сцены речи о важности борьбы с харассментом.