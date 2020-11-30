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Сергея Тихановского оставили под стражей еще на 3 месяца
Источник материала: БДГ
Белорусский блогер и оппозиционер Сергей Тихановский остается в тюрьме – срок содержания под стражей ему продлили еще на три месяца.
Об этом сообщил 30 ноября адвокат Тихановского Виктор Мацкевич.
Предыдущий срок содержания закончился 29 ноября, и теперь фигурант дела останется за решеткой до конца февраля 2021 года.
Перед истечением срока содержания Сергею Тихановскому предъявили еще одно, новое обвинение - в разжигании социальной вражды.
В СИЗО оппозиционер находится уже 6 месяцев, после этого его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Но следственные органы сделали все иначе – теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволяет и дальше удерживать его под стражей до 18 месяцев.
Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении.
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Белорусский блогер и оппозиционер Сергей Тихановский остается в тюрьме – срок содержания под стражей ему продлили еще на три месяца. Об этом сообщил 30 ноября...
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