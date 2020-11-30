Сергея Тихановского оставили под стражей еще на 3 месяца

Белорусский блогер и оппозиционер Сергей Тихановский остается в тюрьме – срок содержания под стражей ему продлили еще на три месяца.

Об этом сообщил 30 ноября адвокат Тихановского Виктор Мацкевич.

Предыдущий срок содержания закончился 29 ноября, и теперь фигурант дела останется за решеткой до конца февраля 2021 года.

Перед истечением срока содержания Сергею Тихановскому предъявили еще одно, новое обвинение - в разжигании социальной вражды.

В СИЗО оппозиционер находится уже 6 месяцев, после этого его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Но следственные органы сделали все иначе – теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволяет и дальше удерживать его под стражей до 18 месяцев.

Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении.

15 мая на заседании ЦИК было отказано блогеру Сергею Тихановскому, документы для регистрации его инициативной группы подавала жена на основании доверенности. Сам Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Его признали политическим заключенным.

Позже Александр Лукашенко сам признался, что дал указание задержать Тихановского. Всех своих оппонентов на выборах он назвал жуликами и коррупционерами, все альтернативные кандидаты в президенты были выдворены из страны, а их соратники сидят в тюрьмах.