ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергея Тихановского оставили под стражей еще на 3 месяца

30.11.2020 18:39 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Белорусский блогер и оппозиционер Сергей Тихановский остается в тюрьме – срок содержания под стражей ему продлили еще на три месяца.

Об этом сообщил 30 ноября адвокат Тихановского Виктор Мацкевич.

Предыдущий срок содержания закончился 29 ноября, и теперь фигурант дела останется за решеткой до конца февраля 2021 года.

Перед истечением срока содержания Сергею Тихановскому предъявили еще одно, новое обвинение - в разжигании социальной вражды.

В СИЗО оппозиционер находится уже 6 месяцев, после этого его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Но следственные органы сделали все иначе – теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволяет и дальше удерживать его под стражей до 18 месяцев.

Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении.

15 мая на заседании ЦИК было отказано блогеру Сергею Тихановскому, документы для регистрации его инициативной группы подавала жена на основании доверенности. Сам Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Его признали политическим заключенным.

Позже Александр Лукашенко сам признался, что дал указание задержать Тихановского. Всех своих оппонентов на выборах он назвал жуликами и коррупционерами, все альтернативные кандидаты в президенты были выдворены из страны, а их соратники сидят в тюрьмах.

Жена блогера Светлана Тихановская была вынуждена уехать из-за угроз детям, теперь она находится в Польше и ведет борьбу против существующего режима Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский блогер и оппозиционер Сергей Тихановский остается в тюрьме – срок содержания под стражей ему продлили еще на три месяца. Об этом сообщил 30 ноября...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электромобили оказались на 63% вреднее для природы, чем автомобили с ДВС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика