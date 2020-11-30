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Брестская типография отказалась печатать «Брестскую газету» с 1 января

30.11.2020 18:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госпредприятие «Брестская типография» отказалась печатать Брестскую газету с 1января 2021 года. Причины отказа заключить новый договор га госпредприятии не объяснили.

В пятницу 27 ноября на имя директора-главного редактора ООО «Брестская газета» Виктора Марчука по факсу пришло письмо за подписью директора «Брестской типографии» Вячеслава Шахлевича, в котором говорилось, что с 1 декабря 2020 года «по техническим причинам» график печатания газеты переносится на 15.00.

До сих пор газета печаталась в 9.00. Главный редактор попытался выяснить, о каких «технических причинах» идет речь, но Шахлевич отказался что-либо комментировать, сославшись на занятость, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Утром 30 ноября от имени директора типографии пришел еще один факс.

«Сообщаем, что 31.12.2020 истекает срок действия договора №16/Р от 23.12.2019. С 01.01.2021 новый договор с ООО «Брестская газета» на выпуск газет заключаться не будет», – сказано в письме.

 
 
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Госпредприятие «Брестская типография» отказалась печатать Брестскую газету с 1января 2021 года. Причины отказа заключить новый договор га госпредприятии не...
 
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