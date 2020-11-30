Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник материала: АФН

Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совмина от 28 ноября 2020 года №679, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $42 за 1 т (ранее - $42,2).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $23,2 до $23,1 за 1 т.

На товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла ставки остались прежними - $12,6 за 1 т.