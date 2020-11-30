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"Либо ужас без конца, либо ужасающий конец". Статкевич - об экономических санкциях против режима

30.11.2020 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из лидеров белорусской оппозиции политик Николай Статкевич призвал к введению экономических санкций против Александра Лукашенко и его чиновников.


Николай Статкевич, архивное фото

Об этом стало известно из письма, которое получила его жена Марина Адамович.

«Переживаю за людей на свободе. Тем более, что убивать стали и во дворах. Жестокость власти лишает нашу экономику дотаций Запада и затрудняет получение дотаций с Востока. А без внешних дотаций наша «уникальная модель» рухнет через полгода», — написал Николай Статкевич.

По мнению политика, «если же насилие и убийства не прекратятся, то Запад будет вынужден перейти от символических к реальным экономическим санкциям».

Николай Статкевич считает, что «хоть про европейских политиков и говорят, что они безвольные, но ведь у них есть общественное мнение и оппозиция».

«А при реальных экономических санкциях здесь все может накрыться медным тазом за 1-2 месяца», — уверен политик.

При этом Николай Статкевич заявил, что ему жаль страну и людей.

«Но тут либо ужас без конца, либо ужасающий конец «уникальной модели», после которого есть шанс наладить нормальную экономику. Вот такой расклад получается», — написал Николай Статкевич.
 
 
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Один из лидеров белорусской оппозиции политик Николай Статкевич призвал к введению экономических санкций против Александра Лукашенко и его чиновников.
 
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