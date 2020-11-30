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Дно снова пробито: на Марше мудрости задержали как минимум 9 человек
Источник материала: Партизан
На Марше мудрости в понедельник, 30 ноября, в Минске было задержано как минимум 9 человек.
во время Марща мудрости 30 ноября
Точное количество задержанных пока неизвестно. Правозащитный центр «Весна» на данный момент располагает
Среди задержанных три журналиста: Виктор Толочко («Спутник»), корреспондентка «РИА Новости» и Илья Добротвор. Первых двух уже отпустили, третий находится в Центральном РУВД.
Заметим, что накануне в Минске была задержана жена Ильи Добротвора Инна. Она работает журналистом-фрилансером, во время воскресного шествия делала снимки. После задержания ее доставили в Заводское РУВД. Информации о том, что ее отпустили, не появлялось.
Дело в том, что в семье Добротворов пятеро несовершеннолетних детей!
Влзвращаясь к сегодняшним задержаниям, они произошли после того, как участников марша заблокировали на улице Володарского.
Сначала их окружили, взяли в кольцо и не давали уйти, выспрашивая личные данные, а потом часть пенсионеров поместили в автобусы и увезли в разные РУВД.
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На Марше мудрости в понедельник, 30 ноября, в Минске было задержано как минимум 9 человек.
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