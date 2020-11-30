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Самый толстый кот Беларуси живет в Минске

30.11.2020 18:51 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Самый толстый кот Беларуси живет в Минске

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  • 30.11.2020, 18:38
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фото: minsknews.by

Он весит почти 20 кг.

Самый толстый кот Беларуси живет в Минске и весит почти 20 кг, сообщает minsknews.by.

Его нынешняя хозяйка Ольга забрала животное из приюта. Оно уже тогда имело рекордный вес. О предыдущих хозяевах, которые любили кормить своего питомца, ничего неизвестно.

Кота назвали Перышко. Хозяйка настроена его полностью вылечить. Худеть коту можно только постепенно, нужен специальный режим. Раз в два месяца хозяйка планирует его возить на осмотр и сдачу анализов. Это позволит определить, улучшается здоровье кота или нет.

Средний вес взрослого кота варьируется от 3 до 6 кг, а 9 и выше считается избыточным.


фото: minsknews.by

фото: minsknews.by

фото: minsknews.by

фото: minsknews.by

фото: minsknews.by

фото: minsknews.by
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Теги: Минск
 
 
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