Источник материала: Хартия'97

Самый толстый кот Беларуси живет в Минске 1 30.11.2020, 18:38

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Он весит почти 20 кг.

Самый толстый кот Беларуси живет в Минске и весит почти 20 кг, сообщает minsknews.by .

Его нынешняя хозяйка Ольга забрала животное из приюта. Оно уже тогда имело рекордный вес. О предыдущих хозяевах, которые любили кормить своего питомца, ничего неизвестно.

Кота назвали Перышко. Хозяйка настроена его полностью вылечить. Худеть коту можно только постепенно, нужен специальный режим. Раз в два месяца хозяйка планирует его возить на осмотр и сдачу анализов. Это позволит определить, улучшается здоровье кота или нет.

Средний вес взрослого кота варьируется от 3 до 6 кг, а 9 и выше считается избыточным.



фото: minsknews.by



фото: minsknews.by



фото: minsknews.by



фото: minsknews.by



фото: minsknews.by



фото: minsknews.by

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