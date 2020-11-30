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1 декабря в Беларуси будет до +2 градусов
Источник материала: Хартия'97
1 декабря в Беларуси будет до +2 градусов
Во вторник будет облачно с прояснениями.
Туман и гололед ожидаются местами по Беларуси 1 декабря, сообщили
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем будет без существенных осадков. Местами ожидаются слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.
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Во вторник будет облачно с прояснениями.
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