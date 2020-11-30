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Рабочие «Газпрома» взбунтовались из-за невыплаты зарплат

30.11.2020 18:51 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рабочие «Газпрома» взбунтовались из-за невыплаты зарплат

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  • 30.11.2020, 18:01
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Рабочие «Газпрома» взбунтовались из-за невыплаты зарплат
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объявлена забастовка.

Вторая с начала года забастовка рабочих объявлена на строительстве трубопровода «Сила Сибири» - одного из ключевых мегапроектов «Газпрома», с помощью которого Россия надеется стать крупным поставщиком газа в Китай, пишет finanz.ru.

Вахтовики, строившие компрессорную станцию N4 «Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии, объявили забастовку, жалуясь на невыплаты зарплат и нарушения условий трудового договора, сообщает Sakhaday.

При этом рабочие жалуются на угрозы увольнения, составление черных списков, высылки за пределы рабочего городка - в тайгу с перспективой добираться до дома за свой счет.

По их словам, такая ситуация сложилась после 50 дней карантина, которые, как им сообщили, не подлежат оплате.

Вахтовики записали видеообращение, в котором утверждают, что нанявшая их компания ООО «Промконсалтинг» (занимается подбором персонала для одного из подрядчиков «Газпрома») не заплатила им отпускные и деньги за работу в выходные, а теперь практически вынуждает их задержаться дополнительно на стройке на неопределенный срок.

Рабочие считают, что изначально были введены в заблуждение. Попытки связаться с руководством ни к чему не приводят: по тем телефонным номерам, откуда их приглашали на работу, либо бросают трубку, услышав претензии, либо переводят разговор на бесконечное ожидание.

Они также сообщают, что трудовые договоры получили только спустя несколько дней после того, как прибыли на объект, и что документы «подписываются на коленке».

В апреле, напомним, бунт устроили работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии, помещенные на карантин. Они жаловались на условия содержания, отсутствие средств защиты и то, что их кормят «комбикормом, как свиней».

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