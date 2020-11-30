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Работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке
Источник материала: Хартия'97
Работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке
Кирилл Парчинский записал видеообращение.
Сегодня к общенациональной забастовке присоединился работник «Нафтана» Парчинский Кирилл:
«Мне больно видеть, как неизвестные в масках и с дубинками в руках безнаказанно избивают, калечат и даже убивают мирных жителей во дворах и на улицах страны. Но я вижу, как вопреки всем зверствам, происходит рождение настоящей нации и единение светлых и прекрасных людей», — заявил он в своём видеообращении.
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Кирилл Парчинский записал видеообращение.
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