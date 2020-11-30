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Мишустин и Головченко обсудили проекты в энергетике
30.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко проекты в энергетике, сообщается на сайте кабмина.
«Главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях», – говорится в сообщении.
Особое внимание Мишустин и Головченко уделили перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Также они обсудили график предстоящих контактов на правительственном уровне.
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Особое внимание главы правительств уделили перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
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