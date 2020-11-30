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Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

30.11.2020 18:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Как сообщила пресс-служба российского правительства, главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях.

«Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Мишустин и Головченко обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Предыдущие телефонные переговоры глав правительств двух стран состоялись 6 ноября.

Мишустин 10 ноября также позвонил Александру Лукашенко, с которым, как сообщила пресс-служба последнего, обсудил «актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики», а также ситуацию с COVID-19 и меры противодействия распространению инфекции.

 
 
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Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
 
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