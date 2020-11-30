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Задержанную во время марша пенсионеров журналистку РИА «Новости» отпустили из милиции
Источник материала: Навiны
Задержанную во время марша пенсионеров журналистку РИА «Новости» Татьяну Ильясову доставили в Московское РУВД Минска, где проверили документы, а затем отпустили. Об этом она сообщила БелаПАН.
По словам Ильясовой, она работала сегодня на
Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании в ходе акции еще одного журналиста — фотографа информагентства «Спутник» Виктора Толочко. Его увезли в Центральное РУВД и спустя какое-то время также отпустили. В списке задержанных правозащитного центра «Весна» появилась фамилия журналиста-фрилансера Ильи Добротвора — он находится в Центральном РУВД.
Марш пенсионеров прошел 30 ноября в Минске с участием нескольких сотен человек. Телеграм-каналы разместили фото и видео, на которых запечатлено, как пожилых людей окружают силовики в полной амуниции, а затем ведут их в автобусы. Правозащитникам на этот час известно о задержании во время сегодняшней акции как минимум девяти человек.
На Марш мудрости сегодня вышли также пенсионеры в Гродно. О задержанных на акции в областном центре не сообщалось.
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Задержанную во время марша пенсионеров журналистку РИА «Новости» Татьяну Ильясову доставили в Московское РУВД Минска, где проверили документы, а затем отпустили....
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