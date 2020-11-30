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Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет

30.11.2020 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает ветеран труда Валентина Федоровна Андросик. Она поднимала целину, работала на железной дороге и была заведующей магазином, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет

Поздравить именинницу приехали не только родные и близкие. К поздравлениям присоединились руководство районной администрации, коллеги и друзья.

Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет

О секретах долголетия в видеоматериле Анны Куртасовой.

Люди в материале: Валентина Андросик, Анна Куртасова

 
 
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Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает ветеран труда Валентина Федоровна Андросик. Она поднимала целину, работала на железной дороге и была заведующей...
 
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