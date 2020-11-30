Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает ветеран труда Валентина Федоровна Андросик. Она поднимала целину, работала на железной дороге и была заведующей магазином, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Поздравить именинницу приехали не только родные и близкие. К поздравлениям присоединились руководство районной администрации, коллеги и друзья.



