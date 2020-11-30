Зубец оценил, с чем останется экономика Литвы без белорусского транзита

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Экономист оценил, с чем останется экономика Литвы без белорусского транзита

Главной статьей литовского экспорта являются нефтепродукты при том, что сама Литва нефть не добывает, говорит собеседник Sputnik. Понятно, что речь идет о реэкспорте либо белорусских нефтепродуктов, либо российских, либо о переработке из российских ресурсов, добавляет он.

"Крайне мало высокотехнологичных товаров в структуре экспорта, и здесь возникает вопрос, как без подпорки в виде Беларуси и России Литва может существовать самостоятельно, если этот разрыв торговых отношений между Беларусью и Литвой состоится, а скорее всего, состоится, потому что они же не признали Лукашенко", ― рассуждает Зубец.

По его словам, Литва начала "участвовать в политической игре, которая для нее может обернуться большими экономическими неприятностями", отмечает эксперт.

"Еще одна крупная статья экспорта Литвы ― это удобрения, понятно что они сами удобрения не производят, это опять же либо Беларусь, либо переработка российского сырья, но скорее белорусского", ― добавляет Зубец.

До сих пор Литва жила "более-менее нормально за счет того, что была транзитером-посредником для Беларуси, это политика многовекторности Лукашенко", рассуждает он. "Литва же небольшое государство, там миллиона три живет, и подпорка в виде позиции транзитера-посредника, представителя, и даже адвоката Беларуси в Европейском союзе давала Литве относительно благополучное нормальное положение. Но если эта подпорка будет вынута, ничего хорошего там не будет", ― резюмирует эксперт.

Напомним, неделей ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил о том, что Беларусь заинтересована в диверсификации импортных и экспортных поставок через Литву и Польшу, однако Минск примет "соответствующие шаги", если будет видеть ненадежность соседей.

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