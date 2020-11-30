Звезды и их питомцы – обаятельные фото с лучшими друзьями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во Всемирный день домашних животных, который омечается ежегодно 30 ноября во многих странах, смотрите на Sputnik, кого объединяет любовь к братьям нашим меньшим. На фото голливудские звезды Дженнифер Энистон, Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуни, австралийский актер Хью Джекман, российский актер Константин Хабенский, певица Адель и многие другие позируют со своими питомцами.

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