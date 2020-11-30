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В Костюковичах водитель, увидев ГАИ, бросил машину и переплыл реку

30.11.2020 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Костюковичах, бросив машину и убегая вплавь от инспекторов ГАИ, пьяный водитель повредил себе ногу. Видео инцидента опубликовала пресс-служба ГАИ. 

Все случилось утром 26 ноября. Снега еще не было. Экипаж ГАИ Костюковичского РОВД получил информацию о том, что при выезде из города Костюковичи около реки Жадунька автомобилем Opel Omega управляет пьяный водитель. Прибыв на место, инспекторы обнаружили свежие следы автомобиля и только начали осмотр местности, как заметили движущийся им навстречу Opel. Включив проблесковые маячки красно-синего цвета, служебный автомобиль направился к нему.

Заметив правоохранителей, водитель покинул авто и попытался скрыться. На пути следования оказалась река. Времени на раздумье не было, и мужчина решил переплыть ее. Тем более за рекой виднелось большое поле. Но, прыгая в воду с обрыва, мужчина повредил ногу. Сил хватило, только чтобы переплыть на другой берег. Бежать он уже не смог. Подоспели инспекторы. Они довели беглеца до своей машины и вызвали скорую помощь.

Правонарушителем оказался 30-летний местный житель. Он признался, что подвозил девушку, а перед поездкой немного выпил. Выехать по трассу в таком состоянии он не решился, поэтому поехал по проселочной дороге. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,83 промилле алкоголя.

Действиям водителя дана правовая оценка. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Получив права обратно, вновь пошел на нарушение. Ему грозит внушительный штраф и лишение права управления транспортным средством сроком на 3 года.

 
 
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В Костюковичах, бросив машину и убегая вплавь от инспекторов ГАИ, пьяный водитель повредил себе ногу. Видео инцидента опубликовала пресс-служба ГАИ. Читать далее…
 
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