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Суд вынеc приговор по «нападению на авто» 30 августа

30.11.2020 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

27 ноября судом Ленинского района столицы рассмотрено уголовное дело в отношении троих людей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемые Ч., Р. и Х. днем 30 августа 2020 года в период с 13 часов 30 минут по 14 часов 30 минут находились вблизи одного из домов по проспекту Независимости в Минске.

«Обвиняемый Ч. нанес не менее двух ударов руками и ногами по кузову проезжающего автомобиля, принадлежащего ГУВД Мингорисполкома, и, когда сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей, стали пресекать действия обвиняемого, Ч., Х. и Р., действуя группой лиц, оказали сопротивление, словесно угрожали применением насилия, множество раз размахивали руками и ногами перед головой и телом потерпевших, руками срывали с лиц потерпевших медицинские маски, наносили множественные удары, в результате чего своими умышленными действиями причинили сотрудникам ОМОН ГУВД Мингорисполкома телесные повреждения, физическую боль и побои, а также повредили автомобиль, причинив имущественный вред ГУВД Мингорисполкома на общую сумму 4094 рубля 11 копеек», — говорится в сообщении суда. По информации пресс-службы ведомства, обвиняемый Ч. был в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор суда: обвиняемые Ч., Р. и Х. признаны виновными в насилии, угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, и на основании ст. 364 УК им назначено наказание:

  • обвиняемому Ч. в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима;
  • обвиняемым Р. и Х. в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима каждому.

С обвиняемых Ч., Р. и Х. в пользу потерпевшего М. в счет материального возмещения морального вреда взыскано по 5000 рублей с каждого. Денежные средства постановлено перечислить в РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и иммунологии». Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

О том, что произошло в тот день, можно почитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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27 ноября судом Ленинского района столицы рассмотрено уголовное дело в отношении троих людей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК. Как...
 
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