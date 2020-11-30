Слухи: Volkswagen уберет с рынка седан Passat в 2023 году

Источник материала: Onliner

Представители Volkswagen, знакомые с планами концерна на ближайшие годы, сообщили агентству Automotive News , что Volkswagen откажется от седана Passat в США и Европе. Универсал обещают оставить. Passat B9 появится на рынке в 2023 году.

В настоящее время немецкий концерн сконцентрировал все свои силы на разработке новых SUV и электромобилей. Бензиновые и дизельные модели будут постепенно покидать рынок. Первыми «под нож» пустят седаны, спрос на которые во всем мире упал до рекордно низких показателей в процентном отношении к другим кузовам.

Но все же к информации о том, что В9 не получит 4-дверной модификации, пока следует относиться как к слухам. Несмотря на авторитетность агентства, официального подтверждения такого решения еще нет.

В Европе Volkswagen Passat является одним из самых продаваемых автомобилей D-класса (самым популярным среди непремиальных брендов). Только в октябре текущего года его купили 88 478 европейцев. Правда, покупатели все чаще смотрят в сторону универсала. В США статистика по модели не такая радужная. За три квартала 2020 года жители этой североамериканской страны приобрели лишь 16 190 экземпляров Volkswagen Passat.