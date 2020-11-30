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Слухи: Volkswagen уберет с рынка седан Passat в 2023 году

30.11.2020 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Представители Volkswagen, знакомые с планами концерна на ближайшие годы, сообщили агентству Automotive News, что Volkswagen откажется от седана Passat в США и Европе. Универсал обещают оставить. Passat B9 появится на рынке в 2023 году. 

В настоящее время немецкий концерн сконцентрировал все свои силы на разработке новых SUV и электромобилей. Бензиновые и дизельные модели будут постепенно покидать рынок. Первыми «под нож» пустят седаны, спрос на которые во всем мире упал до рекордно низких показателей в процентном отношении к другим кузовам.

Но все же к информации о том, что В9 не получит 4-дверной модификации, пока следует относиться как к слухам. Несмотря на авторитетность агентства, официального подтверждения такого решения еще нет.

В Европе Volkswagen Passat является одним из самых продаваемых автомобилей D-класса (самым популярным среди непремиальных брендов). Только в октябре текущего года его купили 88 478 европейцев. Правда, покупатели все чаще смотрят в сторону универсала. В США статистика по модели не такая радужная. За три квартала 2020 года жители этой североамериканской страны приобрели лишь 16 190 экземпляров Volkswagen Passat.

Volkswagen Passat B6, 2006 г.в., 319 000 км
серебристый, универсал, дизель 2 л, механическая, передний привод
13 683 р.
5300$ / 4443€
Volkswagen Passat B3, 1991 г.в., 320 000 км
черный, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
4002 р.
1550$ / 1299€
Volkswagen Passat B3, 1990 г.в., 174 000 км
бордовый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
2879 р.
1115$ / 935€
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Представители Volkswagen, знакомые с планами концерна на ближайшие годы, сообщили агентству Automotive News, что Volkswagen откажется от седана Passat в США и Европе. Универсал обещают...
 
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