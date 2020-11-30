На продажу выставлена старинная мельница, превращенная в комфортабельный жилой дом

Источник материала: Onliner

К сожалению, пока эта история не про нашу страну. В первую очередь из-за того, что старинных мельниц у нас осталось не так уж и много. Речь про Великобританию, где ветряк, построенный 200 лет назад, можно не просто купить, но сразу заехать в него и довольно неплохо там жить.

Ветряная мельница расположена в графстве Кент и, по данным местных краеведов, была построена в начале XIX века. Работу по своему прямому назначению она прекратила еще в 1892 году и с тех пор использовалась под разные функции. Нынешние владельцы купили объект в 2002 году и спустя некоторое время реконструировали его, а также соседние хозяйственные постройки в большую усадьбу для нескольких поколений одной семьи.

















В собственно мельничном здании имеются большая гостиная и две спальни на верхних уровнях, одну из которых можно использовать в качестве кабинета. Кроме этого, там расположена терраса с впечатляющими видами на провинциальные пейзажи Кента. В примыкающей пристройке находится еще одна большая спальня, дополнительная гостиная, ванная комната и кухня. На территории также есть гараж на две машины и еще один небольшой корпус, который можно приспособить под что-то полезное после получения соответствующих разрешений. И нынешние хозяева объекта, и риелторы утверждают, что в своем роде их предложение уникально: на рынке не так часто появляются столь хорошо сохранившиеся исторические мельницы, к тому же уже адаптированные под жилье. Цена соответствует статусу — $1,26 млн.











