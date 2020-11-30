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Модно или нет: изучаем тенденции зимнего сезона
Источник материала: Tut.by
Зима пришла, как всегда, неожиданно и негаданно. Если вы как раз из тех, кто не готовит «сани летом» и собирается обновить зимний гардероб, то этот тест для вас. Редакция LADY предлагает сориентироваться в модных зимних тенденциях, пройдя тест.
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Модный тест, который поможет подобрать стильные вещи в зимнем сезоне
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