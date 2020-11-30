«Сидел с трясущимися руками»: политолог рассказал, какой «привет от Путина» передал Лавров на встрече с Лукашенко

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Для России было бы не очень приятно отвечать за Лукашенко», – заявил Болкунец, подчеркнув, что из-за поддержки Кремлем режима Лукашенко произошло падение России в глазах Беларуси.

«Это перераспределение полномочий, корректировка Конституции», – сказал Дмитрий Болкунец.

«Экономика ждет, когда он уйдет, потому что он несет разруху», – сказал специалист. Его цитирует «Украина».

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