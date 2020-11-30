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«Сидел с трясущимися руками»: политолог рассказал, какой «привет от Путина» передал Лавров на встрече с Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
По мнению политолога Дмитрия Болкунца, недавняя встреча в Минске главы российского МИД Сергея Лаврова и Александра Лукашенко была призвана напомнить о договоренностях, которые не выполнил лидер соседней страны.
Эксперт предполагает, что у Лукашенко просто нет других вариантов, кроме как приступить к выполнению взятых на себя обязательств, например, по реформированию Конституции Беларуси, хотя в последнее время президент стал «уходить от этой темы».
Болкунец полагает, что в сложившейся ситуации Лукашенко ощущает неуверенность, и это видно на кадрах со встречи, где он «сидел очень напряженный и с трясущимися руками пытался выслушать, какие приветы ему передают из Сочи».
Если белорусский правитель не прислушается к «привету Путина», который ему «привез» Лавров, Лукашенко, по оценкам Дмитрия Болкунца, грозят санкции от Евросоюза, которые планируется принять 7 декабря. В результате под ограничительными мерами могут оказаться около 400 предприятий в Беларуси и еще примерно 30 бизнесменов.
Частично это может затронуть и интересы России из-за бизнес-связей. К тому же в список может попасть «кто-то из россиян».
«Для России было бы не очень приятно отвечать за Лукашенко», – заявил Болкунец, подчеркнув, что из-за поддержки Кремлем режима Лукашенко произошло падение России в глазах Беларуси.
Политолог полагает, что путь передачи власти Лукашенко достаточно простой. К тому же он был озвучен «в самом начале» протестной активности.
«Это перераспределение полномочий, корректировка Конституции», – сказал Дмитрий Болкунец.
Он указал на необходимость существенно урезать полномочия президента и проведение новых выборов, в которых не будет участвовать Лукашенко.
«Экономика ждет, когда он уйдет, потому что он несет разруху», – сказал специалист. Его цитирует «Украина».
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«Сидел с трясущимися руками»: политолог рассказал, какой «привет от Путина» передал Лавров на встрече с Лукашенко
Эксперт предполагает, что у Лукашенко просто нет других вариантов.
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