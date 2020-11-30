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Студента БГУИР, осуждённого шесть раз, правозащитники признали политзаключённым

30.11.2020 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключённым студента-четверокурсника БГУИР Яна Солоновича.


Ян Солонович / TUT.by

Парня задержали 1 ноября на марше в Куропаты. Над ним прошли целых шесть судов, которые осудили его на 86 суток ареста. По словам матери, под давлением Солонович признался в 15 эпизодах участия в мирных акциях, начиная с августа 2020-го. Есть опасения, что парню могут присудить и большие сроки, передает "Еврорадио".

Правозащитники считают практику в несколько административных арестов подряд порочной и политически мотивированной. По их мнению, она используется ради давления и наказания за общественную активность. Они подчёркивают, что по своей продолжительности наказание Яна Солоновича соответствует аресту в рамках Уголовного кодекса.

"Заключение Яна Солоновича использовано исключительно в связи с реализацией им свободы мирных собраний, выражения мнений и распространения информации, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами в области прав человека — Международным пактом о гражданских и политических правах, в частности", — говорится в заявлении, которое публикует правозащитный сайт "Весна".


Правозащитники требуют отменить приговоры Солановичу, прекратить начатые на него административные дела, а также прекратить репрессии против участников мирных собраний и освободить всех административно арестованных за участие в них.

Документ подписали правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", простое общество "Инициатива FORB", ОО "Белорусская ассоциация журналистов".

Солонович стал 146-м политзаключённым в Беларуси на сегодня. Полный список можно увидеть здесь. 
 
 
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Правозащитники признали политзаключённым студента-четверокурсника БГУИР Яна Солоновича.
 
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