Студента БГУИР, осуждённого шесть раз, правозащитники признали политзаключённым

Ян Солонович / TUT.by





"Еврорадио" . Парня задержали 1 ноября на марше в Куропаты. Над ним прошли целых шесть судов, которые осудили его на 86 суток ареста. По словам матери, под давлением Солонович признался в 15 эпизодах участия в мирных акциях, начиная с августа 2020-го. Есть опасения, что парню могут присудить и большие сроки, передает





Правозащитники считают практику в несколько административных арестов подряд порочной и политически мотивированной. По их мнению, она используется ради давления и наказания за общественную активность. Они подчёркивают, что по своей продолжительности наказание Яна Солоновича соответствует аресту в рамках Уголовного кодекса.





"Заключение Яна Солоновича использовано исключительно в связи с реализацией им свободы мирных собраний, выражения мнений и распространения информации, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами в области прав человека — Международным пактом о гражданских и политических правах, в частности", — говорится в заявлении, которое публикует правозащитный сайт "Весна".









Правозащитники требуют отменить приговоры Солановичу, прекратить начатые на него административные дела, а также прекратить репрессии против участников мирных собраний и освободить всех административно арестованных за участие в них.





Документ подписали правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", простое общество "Инициатива FORB", ОО "Белорусская ассоциация журналистов".





Солонович стал 146-м политзаключённым в Беларуси на сегодня. Полный список можно увидеть здесь.