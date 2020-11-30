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На барабанщика, выступавшего на воскресных маршах, завели уголовное дело

30.11.2020 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда барабанщиков, которая осенью выходила на воскресные акции, стала одним из символов протестов. 4 ноября они были задержаны, пишет TUT.BY.

Один из барабанщиков, Алексей Санчук, так и не вышел на свободу. Как сообщили его коллеги, на него заведено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали TUT.BY музыканты, их задержали в Минске 4 ноября во время репетиции.

— Всего было задержано 16 человек. Семь сразу отпустили, три девушки получили штраф по 30 базовых. Остальным шестерым, в том числе и Алексею Санчуку, дали от 10 до 15 суток.

По словам музыкантов, при задержании Алексея избили.

— Мы видели как его выводили и как он вернулся побитый. Во время этапирования он рассказал, что его заставили открыть телефон. А там были указаны точки сбора на марш. Соответственно, был сделан вывод, что Леша — организатор.

Уже тогда ему сообщили, что он будет проходить по уголовному делу, — об этом Леша рассказал нам в РУВД, где мы все содержались. Позже к нему в Жодино приезжал следователь из ГУБОПиК, допрашивал его.

19 ноября Алексей Санчук не вышел на свободу после того, как отбыл 15 суток. 26 ноября ему предъявили обвинение.
 
Теги: Минск
 
 
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Команда барабанщиков, которая осенью выходила на воскресные акции, стала одним из символов протестов. 4 ноября они были задержаны, пишет TUT.BY.
 
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